Что такое кодирование спутниковых каналов?
Телеканалы завершают свое спутниковое вещание в открытом доступе. Если у вас бесплатное спутниковое телевидение – ряд украинских каналов просто исчезнет с вашего экрана. Теперь их можно будет смотреть только в составе спутниковых операторов за дополнительную плату.
Как и когда произойдет кодирование?
Полное кодирования запланировано на 28 января 2020 года. То есть уже 21 января, если вы пользовались спутниковым телевидением, доступ будет ограничен.
Какие каналы закодируют? Зачем каналы кодируют?
В целом, закодируют 23 телеканала четырех крупнейших медиагрупп:
- StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;
- 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНИАН ТВ, Бигуди;
- Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;
- Медиа группа Украина: Украина, НЛО TV, Индиго TV.
В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.
Уже начались кратковременные отключения сигнала. Что это?
С 4 ноября в прайм-тайм телеканалов, которые подлежат закодированию, в том числе и ICTV, будут производить кратковременные маятниковые отключения сигнала у абонентов бесплатного спутникового телевидения.
Как это будет выглядеть? Вы смотрите телевизор, и внезапно появляется плашка, которая будет информировать о закодировании сигнала.
Такие блэкауты будут длиться до 2 минут и транслироваться ежедневно для уведомления зрителей.
Зачем каналы кодируют?
Платные спутниковые телеканалы – это обычная практика для европейских стран. Кодирование позволяет каналам производить лучший контент. Для примера – изображение для пользователей спутникового телевидения с 2020 года будет доступно в формате HD.
К тому же модель рынка, которая существует в Украине сегодня, нарушает европейские нормы законодательства. Фактически все, кто имеет тарелку и к кому “добивает” сигнал, могут беспрепятственно смотреть каналы – то есть занимается пиратством.
Поэтому очередной фактор – борьба с пиратством. ТВ будет доступно только от официальных поставщиков услуг. От этого также возрастет и качество – закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, которые недовольны, что доступ к их продукту не защищен.
А пока мошенники копируют технические сигналы (не предусмотренные для конечного потребителя) этих телеканалов со спутника и продают вам, телеканалы не имеют гарантий. К тому же вам в любой момент могут отрезать доступ к телевидению, а ответственных не найти.
От внедрения закодированных каналов выигрывают все – это позволит развивать рынок платного телевидения, каналы будут иметь достаточно средств для нового, качественного контента, а пиратства станет значительно меньше.
Как понять, отключат ли мне телеканалы?
В Украине спутниковым телевидением пользуются около 4 млн домохозяйств, то есть отключение коснется каждого третьего украинского зрителя. Чтобы понять, подпадаете ли вы под отключение, надо знать, каким типом приема пользуетесь – спутниковым телевидением, аналоговым, цифровым или кабельным.
Последний означает, что непосредственно к телевизору подключен кабель. Если у телевизора у вас стоит тюнер или ресивер, соединенный с эфирной антенной и ТВ – вы пользователь цифрового телевидения. Но обратите внимание – в современных телевизорах приемник может быть встроен, а антенна не нужна.
Пользователей аналогового телевидения не так много – его в Украине уже несколько лет пытаются полностью отключить. Это обычная антенна – внешняя или внутренняя, без специальной приставки.
Если же есть тюнер, подключенный к спутниковой антенне в виде тарелки – скорее всего, стоит на крыше или прикреплена к балкону – тогда у вас скоро может исчезнуть часть телеканалов.
Что делать, чтобы смотреть спутниковое ТВ?
Для того, чтобы продолжать пользоваться именно спутниковым телевидением, следует оформить подписку на DTH-платформы. Их в Украине всего две – Viasat и XtraTV. Если вы пользовались не их услугами, провайдер предоставлял вам их нелегально.
Спутниковую тарелку менять не придется. Надо будет только купить новый тюнер, который поддерживает кодировку VERIMATRIX и имеет доступ к платному контенту пакетов официальных спутниковых операторов. Такие приемники содержат специальную маркировку УТБ. Они, кстати, будут работать и до момента кодирования, поэтому покупку можно планировать уже сейчас.
Или же можно не делать ничего и отказаться от этих 23 каналов – другие будут доступны на спутнике как и раньше. Есть и варианты с переходом на другую модель приема – об этом ниже.
Сколько денег придется заплатить?
Сейчас цена современного тюнера составляет 1 099 грн. За пользование услугами придется платить отдельно. Стандартный пакет телеканалов обойдется от 49 грн в месяц. С подробными тарифами можно ознакомиться на сайтах провайдеров:
• https://viasat.ua/uk
• https://xtratv.com.ua/xtralehkiystart
Если же вы не хотите платить за покупку тюнера, его можно взять в аренду у оператора спутникового телевидения – 29 грн в месяц. И заметьте – приемник окупится за три года.
А есть другие варианты?
Да. Можно отказаться от спутникового телевидения и перейти на другие модели.
- Перейти на прием цифрового эфирного телевидения Т2. Там закодированные каналы будут в открытом доступе. Вам нужно будет приобрести эфирную антенну и цифровой приемник Т2 или же современный телевизор, в который этот приемник встроен. Но для начала надо убедиться – есть ли покрытие “цифрой” в вашем регионе.
- Другие варианты – кабельное телевидение, OTT или IPTV. OTT подойдет, если у вас качественный интернет. Тогда вы можете выбрать поставщика услуг самостоятельно – он подключит вас к сигналу через интернет. Или же выбрать IPTV – тогда придется приобрести доступ к телевидению только от своего провайдера интернета. Обычно они предлагают пакеты интернет и телевидения значительно выгоднее, чем они стоят по отдельности.
У меня остались вопросы
Если у вас остались какие-либо вопросы насчет кодирования спутникового сигнала телеканалов, ответы можно найти на информационном ресурсе Telemaster. На портале есть все инструкции и подробные сравнения различных типов приема.
Кроме того, есть возможность выбрать свой населенный пункт и получить всю актуальную информацию о переходе с бесплатного спутника, в частности контакты мастеров и места, где можно приобрести тюнеры и настроить их.