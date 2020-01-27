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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: во Львове госпитализировали студента из Китая

27 января во Львов вернулся студент, который учится в Китае. Его госпитализировали с подозрением на короновирус.

Симптомы парня похожи на коронавирус: насморк, кашель и боли в горле. Медики отправляют все материалы на исследование за границу.

Читайте: Коронавирус в Китае: ВОЗ повысила уровень угрозы распространения

Его поместили в специальный бокс в инфекционной больнице Львова.

Сейчас устанавливаются лица, которые могли контактировать с парнем во время перелета.

Карта розповсюдження нового коронавірусу

Ранее Факты ICTV писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Посольству Украины в КНР рекомендовать украинцам покинуть территорию Китая из-за распространения нового коронавируса.

Источник: Телеканал НТА

Фото: Dreamstime

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