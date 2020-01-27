Коронавирус в Украине: во Львове госпитализировали студента из Китая

27 января во Львов вернулся студент, который учится в Китае. Его госпитализировали с подозрением на короновирус.
Симптомы парня похожи на коронавирус: насморк, кашель и боли в горле. Медики отправляют все материалы на исследование за границу.
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Его поместили в специальный бокс в инфекционной больнице Львова.
Сейчас устанавливаются лица, которые могли контактировать с парнем во время перелета.
Ранее Факты ICTV писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Посольству Украины в КНР рекомендовать украинцам покинуть территорию Китая из-за распространения нового коронавируса.
Источник: Телеканал НТА
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