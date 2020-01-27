КС не будет проверять законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

Законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков не будут проверять на конституционность – так решил Конституционный суд.

Это значит, что КС отказался рассматривать представление 53 народных депутатов Верховной Рады восьмого созыва от Самопомочи.

В частности, в представлении от 19 июля 2019 года нардепы просили признать неконституционными законы Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Источник: КСУ