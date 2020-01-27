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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На сколько вырастет доллар на этой неделе – прогноз эксперта

Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб отметил, что на этой неделе ожидается рост курса доллара – приблизительно к 24,6 грн/$ на межбанковском и 24,3/24,6 грн/$ на наличном валютном рынке.

Он добавил, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка Украины на 0,3-0,8%.

Читайте: НБУ заметно укрепил курс гривны на 27 января

Эксперт также подчеркнул, что рост доллара на в обоих сегментах рынка синхронизировались.

– Это указывает на вероятное продолжение ослабления гривны в краткосрочной перспективе, – считает Вадим Иосуб.

Напомним, в МВФ назвали три причины, которые влияют на укрепление гривны.

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