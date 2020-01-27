Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб отметил, что на этой неделе ожидается рост курса доллара – приблизительно к 24,6 грн/$ на межбанковском и 24,3/24,6 грн/$ на наличном валютном рынке.
Он добавил, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка Украины на 0,3-0,8%.
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Эксперт также подчеркнул, что рост доллара на в обоих сегментах рынка синхронизировались.
– Это указывает на вероятное продолжение ослабления гривны в краткосрочной перспективе, – считает Вадим Иосуб.
Напомним, в МВФ назвали три причины, которые влияют на укрепление гривны.
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