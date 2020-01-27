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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ заметно укрепил курс гривны на 27 января

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,33 грн. Это на 19 копеек меньше по сравнению с пятницей 24 января. Соответственно, национальная валюта укрепилась к доллару.

Курс евро установлен на уровне 26,85 грн. Он снизился на 35 копеек.

Курсы валют на 27 января:

  • 1 доллар – 24,33
  • 1 евро – 26,85
  • 1 польский злотый – 6,30
  • 10 российских рублей – 3,94

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Ранее Нацбанк сообщал, что курс гривны к доллару в 2020 году будет колебаться и даже может укрепиться.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, на это будет влиять, в частности, то, что НБУ выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет – $ 7,9 млрд.

Напомним, в МВФ назвали три причины, которые влияют на укрепление гривны.

Источник: НБУ

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