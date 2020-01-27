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Факты / Украина

Сколько человек получают более 10 тыс. грн пенсии

В Украине, по состоянию на 1 января, самую маленькую пенсию, до 1 400 грн, получают 0,7% пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда Украины, общая численность пенсионеров на 1 января 2020 года составляет 11 млн. 334 тыс. 730 человек, а средний размер пенсионных выплат – 3 083 грн.

Читайте: Пенсионеры в ОРДЛО имеют право на две пенсии – Третьякова

Размеры выплат по состоянию на 1 января 2020 года:

  • до 1400 грн получают 0,7% пенсионеров;
  • от 1400 до 1500 – 0, 01%;
  • от 1500 до 2000 – 34,8%;
  • от 2000 до 3000 – 34,2%;
  • от 3000 до 4000 – 12,4%;
  • от 4000 до 5000 – 6,3%;
  • от 5000 до 10 000 – 9,3%;
  • более 10 000 – 2,3%.

Ранее Факты ICTV писали, что Кулеба назвал условия для выплаты пенсий в ОРДЛО.

Источник: Пенсионный фонд

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