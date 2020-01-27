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Факты / Украина

Во Львове столкнулись скорая и легковушка – трое пострадавших

Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи во Львове.

– ДТП произошла 27 января около 1.30 на перекрестке улиц Липинского и Промысловой. Как предварительно установили полицейские, столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Опель Корса. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель кареты скорой помощи и двое ее пассажирок, – сказано в сообщении Нацполиции.

Потерпевшие доставлены в больницу.

Во Львове столкнулись скорая и легковушка – трое пострадавших / 2 фотографии

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Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По указанному факту открыто уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения.

Источник: Нацполиция Львовской области

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