В Сумской области школы закрывают на карантин

В Сумской области из-за угрозы гриппа приостановлен учебный процесс в 15 школах.

Об этом рассказал начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации.

– Во избежание вспышки гриппа приостановлен учебный процесс в 15 общеобразовательных школах области. Из группы эпидемриска запланировано на вакцинацию 4 926 человек. На проведение прививки указанной категории лиц предусмотрено 1 млн 231 тыс.гГрн, – отметил чиновник.

По его информации, общее состояние заболеваемости жителей Сумщины гриппом достигло порогового уровня и составляет 527,8 человек на 100 тыс. населения.

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Общее количество больных – 5 696 человек, среди которых 3 880 детей, что составляет 68,1% от общего количества.

Эпидемиологический порог пока превышен в 6 районах области.

Напомним, с 27 января в школах Житомира приостановят обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.