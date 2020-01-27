Шаг 1. Выбор дошкольного учреждения в Украине
На сайте reg.isuo.org представлен список учреждений по всем областям Украины, куда принимают детей дошкольного возраста. Вам необходимо выбрать на карте свою область.
На следующей странице вам откроется карта, где при клике на “домик” вам покажется название ДДУ (детское дошкольное учреждение), а также полная информация о группах, возрастных ограничениях, персонале, заведующих, а также контакты учреждения.
Кроме того, вы можете увидеть, сколько было принято заявок на регистрацию ребенка в детский сад, сколько из них одобрено и сколько отклонено. На странице отдельного ДДУ вы можете посмотреть отзывы других родителей и рейтинг.
Шаг 2. Готовим документы и скан-копии, которые могут пригодиться при регистрации ребенка в электронную очередь
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт одного из родителей;
- карта прививок (форма № 063/о.);
- заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), если таковое имеется;
- документы, которые подтверждают право ребенка на льготы.
Шаг 3. Регистрация на сайте reg.isuo.org
Для регистрации на сайте вам необходимо кликнуть на соответствующую кнопку в правом верхнем углу. Вам откроется следующее окно, где нужно указать желаемый логин, пароль и электронную почту. После того, как вы кликните на кнопку Зарегистрироваться, вам на почту придет письмо с кодом подтверждения регистрации, который необходимо будет внести на сайте.
Шаг 4. Создание заявки на постановку ребенка в очередь в садик
Помните, подать заявку в электронную очередь можно лишь в одно дошкольное учреждение.
Далее вам необходимо внести в форму следующую информацию: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес прописки и места жительства, информацию свидетельства о рождении. Также вам пригодится его скан-копия, ее нужно прикрепить к заявке.
Последнее, что вам останется выбрать – тип группы. Если у вашего ребенка есть заключение ПМПК, то в этом списке вы выбираете соответствующий тип группы и тип заболевания ребенка.
Если ваш ребенок имеет право на льготы, вам необходимо выбрать “да” в соответствующем поле. Далее вы заполняете всю информацию о документах, которые дают право на льготы, и прикрепляете к форме скан-копии этих документов.
Затем вы вводите данные одного из родителей: кем приходится ребенку, ФИО, адрес регистрации и места жительства, номер, серию и дату выдачи паспорта, номер телефона для связи и электронную почту.
Если необходимо, вы можете добавить еще одного представителя ребенка, кликнув на соответствующую кнопку.
После того, как вы заполнили все необходимые формы и прикрепили скан-копии необходимых документов, кликните на кнопку Сохранить.
Шаг 5. Проверка данных в отделе образования и принятие заявки
После того, как заявка была создана, она и документы, которые к ней были закреплены, будут проходить проверку в отделе образования. Отслеживать статус заявки вы можете на сайте reg.isuo.org в разделе Мои заявки.
Шаг 6. Оформление ребенка в детский сад
Как только ваша заявка пройдет проверку и будет удовлетворена, вы получите уведомление о том, что ребенок зачислен в ДДУ. После этого в течении 10 дней необходимо будет прийти с документами в отдел образования.