На сайте reg.isuo.org представлен список учреждений по всем областям Украины, куда принимают детей дошкольного возраста. Вам необходимо выбрать на карте свою область.

На следующей странице вам откроется карта, где при клике на “домик” вам покажется название ДДУ (детское дошкольное учреждение), а также полная информация о группах, возрастных ограничениях, персонале, заведующих, а также контакты учреждения.

Кроме того, вы можете увидеть, сколько было принято заявок на регистрацию ребенка в детский сад, сколько из них одобрено и сколько отклонено. На странице отдельного ДДУ вы можете посмотреть отзывы других родителей и рейтинг.