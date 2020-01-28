АМКУ открыл дело в отношении 10 туроператоров Украины

Киевское областное территориальное отделение АМКУ обвинило 10 крупнейших украинских туроператоров в недобросовестной конкуренции.

Во время исследования соблюдения туристическими операторами законодательства о защите экономической конкуренции и/или законодательства о защите от недобросовестной конкуренции выяснилось, что они размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости услуг.

– Установлено, что ООО Пегас Туристик (Pegas Touristik), ООО Тез Тур (Tez Tour), ООО Джоин Ап! (Join UP!), ООО Коралл Тревел (Coral Travel), ООО Тревел Профешнл Групп (TPG), ООО Туристическая компания Анекс Тур (Anex Tour), ООО ТТВК (TUI), ООО Музенидис тревел Украины (Mouzenidis Travel), ООО Компас Украина (Kompas Touroperator), ООО Альф туристический оператор (Alf) размещают на собственных сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристического продукта, – говорится в сообщении.

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В АМКУ уточнили, что эти туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления таких услуг в гривнах.

Поэтому 28 января админколегия Комитета начала рассмотрение соответствующего дела.

Кстати, по данным НБУ, иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине за январь-сентябрь 2019 на 13,8%.

Источник: АМКУ