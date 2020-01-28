Украина готова в случае необходимости встретить китайский коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV он рассказал, как распознают, диагностируют и лечат болезнь.

Заместитель главы МОЗ подчеркнул – начало болезни такой же, как и при ОРВИ, поэтому важно не медлить, а сразу обращаться к семейному врачу.

– Каждому семейному врачу должны быть доведены инструкции, которые разослал Минздрав в областные департаменты здравоохранения.

По его словам, заболевание протекает довольно специфически – когда пациент попадает в больницу, есть клиническая картина, по которой врачи определяют, что это может быть коронавирус.

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Сначала образцы больного отправляют в областной лабораторный центр – там проходит тестирование на семь возбудителей, в том числе и коронавирусы, которые существуют в Украине уже давно и не приводят к негативным последствиям. Сегодня каждая область оснащена такими центрами.

– Если их результатов недостаточно, далее образцы поедут в одну из двух верифицированных лабораторий Киева, где все тесты будут переделывать еще раз. А уже потом Украина высылает материалы в Роттердам, Германию на уточняющие обследования.

В целом, по словам Коваля, на поверку идет до пяти дней, но уже в конце этой недели или в начале следующей в Украине должны появиться специальные лабораторные тесты, и диагностика будет быстрее.

– Мы знаем, что делать. В каждом регионе готовы к ситуации, если будет диагностирован коронавирус, – подчеркнул он.

Сегодня существует симптоматическое лечение коронавируса – специфической терапии нет. Впрочем, в случае, если есть признаки вирусной пневмонии, то пациенту, помимо прочего лечения, обязательно дается кислород, подчеркнул Дмитрий Коваль.

Напомним, инкубационных период коронавируса 2019-nCoV составляет от 1 до 14 дней. Поскольку вирус новый, вакцину против него еще не разработали – на это может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет.

Впрочем, большинство умерших от коронавируса имели слабый иммунитет. У них были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет, болезнь Паркинсона, цирроз печени или гипертония.

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