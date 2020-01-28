Кто манипулирует и врет украинцам: рейтинг политиков-лжецов

Доверять политикам – дело неблагодарное. Они любят украсить свои достижения или нивелировать достижения оппонентов. Сладкие обещания одних часто просто не могут быть реализованы, а пугающие предупреждения других не сбываются.

Кто из украинского политикума больше всего врал украинцам в 2019 году?

Факты ICTV совместно с фактчекинговой организацией VoxCheck составили рейтинг чиновников, которые чаще всего лгали, манипулировали и преувеличивали. Первую тройку мест забрали оппозиционеры – представители партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Как проводили исследование

Аналитики VoxCheck мониторили знаковые выступления политиков, к примеру пресс-марафон Владимира Зеленского или заявления чиновников на крупнейших политических ток-шоу страны.

– Каждое шоу выходит в разные дни в прайм-тайм. Поэтому если политик не может прийти на шоу, например, в понедельник, мы предполагаем, что он мог бы посетить эфир в другой день недели, – отмечают в VoxCheck.

Анализировались выступления чиновников за три месяца работы нового состава Верховной Рады – с 28 августа по 30 ноября 2019 года.

Эксперты принимали во внимание основанные на конкретных фактах высказывания, которые можно проверить в открытых источниках. Не учитывали вырванные из контекста фразы или оговорки.

Топ лжецов и манипуляторов

Так, 6 из 15 человек в рейтинге – представители партии Оппозиционная платформа – За жизнь. В первой тройке оказались сразу три оппозиционера – Вадим Рабинович, Александр Качный и Нестор Шуфрич.

Вадим Рабинович

Почетное первое место занял лидер фракции За жизнь Вадим Рабинович, который является частым гостем на оппозиционных каналах ZIK, NewsOne и 112 (все они принадлежат его однопартийцу Тарасу Козаку).

Не отставая от президента, Рабинович устроил собственный марафон, который длился 9 часов. Из 47 цитат, прозвучавших за это время, только две оказались правдивыми.

Любимой темой для спекуляции политика является “огромный долг перед МВФ”. По подсчетам Рабиновича, каждый украинец, даже новорожденный, должен международным кредиторам по $10 тыс. На самом деле около $270.

Не упускает Рабинович и тему открытия рынка земли.

Выступая ярым ее противником, он запугивает украинцев нюансами из законопроекта, которые якобы позволят скупать огромные территории в одни руки.

Нестор Шуфрич

Председатель комитета ВРУ по свободе слова занял второе место в рейтинге манипуляторов и лжецов.

Политик возмущается каждый раз, когда тема заходит о благосостоянии украинцев.

– Он неправильно комментировал рост тарифов, субсидии, расходы из бюджета на здравоохранение, обвал курса гривны, пенсии – все это в контексте обнищания населения, – рассказывают в VoxCheck.

Шуфрич уверен – практически любые действия власти нацелены на то, что бы обмануть украинцев. Например, монетизация субсидий.

Александр Качный

Если лидеры рейтинга Вадим Рабинович и Нефтор Шуфрич довольно известные в политикуме лица, то третий номинант вряд ли узнаваемый для рядового украинца.

Его появление в рейтинге – заслуга эфиров оппозиционных ток-шоу. На двух из пяти шоу, проанализированных фактчекинговой организацией, появлялся Александр Качный.

Более того – эксперты заметили, что на этих шоу представителям ОПЗЖ давали больше времени для выступлений.

Итак, феномен его лидерства в рейтинге – много эфирного времени на оппозиционных каналах, где политик продолжал продвигать риторику своей партии, а это преувеличенная цена на электроэнергию, “вражеский” рынок земли и якобы обнищание Украины и украинцев.

Почему врали политики?

По итогам анализа риторики всех чиновников, топ-темой для манипуляций и лжи стало открытие рынка земли. В частности, полем для запугивания населения были цены на сельскохозяйственную землю в Украине и Европе и ограничения на концентрацию земли в одних руках.

Кроме того, не забывали политики и об энергетике – цены на газ и электроэнергию для населения, транзит голубого топлива, приватизация украинской ГТС и даже зеленая энергетика.

Не обошлось без манипуляций и принятие госбюджета на 2020 год. Здесь, как отмечают в VoxCheck, политики говорили о больших расходах для силовиков и недостаточных – для социальных нужд, о больших суммах, выделенных для погашения внешнего долга.

В рейтинг также вошли законодательные инициативы нового состава парламента, газовый контракт с РФ, Минские соглашения, формула Штайнмайера, приватизация и импорт электроэнергии из России.

Не только оппозиция

Кроме тройки вышеупомянутых лиц, в рейтинг вошли и другие представители украинского политикума, из выступлений которых VoxCheck смог выделить факты для анализа. В частности:

Юлия Тимошенко – 51,5% ее высказываний оказались ложью, а еще 39% – манипуляцией;

– 51,5% ее высказываний оказались ложью, а еще 39% – манипуляцией; Петр Порошенко – 47,1% высказываний были манипулятивными, 29,4% – вообще ложными;

– 47,1% высказываний были манипулятивными, 29,4% – вообще ложными; Юрий Бойко – очередного представителя ОПЗЖ поймали на 37,9% лжи и 31% манипуляций;

– очередного представителя ОПЗЖ поймали на 37,9% лжи и 31% манипуляций; Вадим Ивченко – подопечный Юлии Тимошенко врал 27,3% и манипулировал 36,4% в своих речах;

– подопечный Юлии Тимошенко врал 27,3% и манипулировал 36,4% в своих речах; Ирина Верещук – член фракции Слуга народа. 33,3% ее высказываний оказались ложью, по 16,7% – манипуляцией и преувеличением;

– член фракции Слуга народа. 33,3% ее высказываний оказались ложью, по 16,7% – манипуляцией и преувеличением; Виктор Медведчук – и снова ОПЗЖ. Хотя на лжи Медведчука ловили только 16,7%, но на манипулятивных выражениях – 27,8%;

– и снова ОПЗЖ. Хотя на лжи Медведчука ловили только 16,7%, но на манипулятивных выражениях – 27,8%; Владимир Зеленский. Самое медийное лицо из всего списка – президент Украины. Он почти не прибегает к манипуляциям (5,9%), но любит преувеличивать – 17,6%. Как правило, это касается достижений парламента – например, украшает, когда говорит, что его партия приняла закон, хотя тот прошел только первое чтение. К слову, 52,9% высказываний лидера государства – правдивые;

Самое медийное лицо из всего списка – президент Украины. Он почти не прибегает к манипуляциям (5,9%), но любит преувеличивать – 17,6%. Как правило, это касается достижений парламента – например, украшает, когда говорит, что его партия приняла закон, хотя тот прошел только первое чтение. К слову, 52,9% высказываний лидера государства – правдивые; Наталья Королевская – уже пятая из списка ОПЗЖ. 29% ее речей – это не правда, еще 38,7% – манипуляция;

– уже пятая из списка ОПЗЖ. 29% ее речей – это не правда, еще 38,7% – манипуляция; Сергей Соболев, заместитель фракции Батькивщина, в 26,7% своих выступлений врал, еще в 26,7% – манипулировал;

заместитель фракции Батькивщина, в 26,7% своих выступлений врал, еще в 26,7% – манипулировал; Артур Герасимов – депутат фракции Европейская солидарность также попадался на манипуляциях и преувеличении – 27,8% и 5,6% соответственно;

– депутат фракции Европейская солидарность также попадался на манипуляциях и преувеличении – 27,8% и 5,6% соответственно; Сергей Власенко, депутат от партии Батькивщина, врал в 21,4% своих выступлений и в 21,4% – манипулировал;

депутат от партии Батькивщина, врал в 21,4% своих выступлений и в 21,4% – манипулировал; Анна Скороход, которая на момент исследования еще была во фракции Слуга народа, та еще манипулятор – в ее речах обнаружили 40% манипуляции и только 10% лжи;

которая на момент исследования еще была во фракции Слуга народа, та еще манипулятор – в ее речах обнаружили 40% манипуляции и только 10% лжи; Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады IX созыва, оказался самым честным – 64,7% его речей были правдой. Но все же 23,5% лжи и 5,9% манипуляции присутствовали.

Надеемся, в 2020 году они будут более искренними и откровенными. И помните – политики позволяют себе нас обманывать ровно настолько, насколько им это позволяем мы.

К слову, Факты ICTV собрали топ самых знаковых событий 2019 года – от одних мурашки шли по телу, другим мы радовались всей страной, а некоторые заставляли проронить слезу.