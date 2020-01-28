Кто манипулирует и врет украинцам: рейтинг политиков-лжецов

Доверять политикам – дело неблагодарное. Они любят украсить свои достижения или нивелировать достижения оппонентов. Сладкие обещания одних часто просто не могут быть реализованы, а пугающие предупреждения других не сбываются.
Кто из украинского политикума больше всего врал украинцам в 2019 году?
Факты ICTV совместно с фактчекинговой организацией VoxCheck составили рейтинг чиновников, которые чаще всего лгали, манипулировали и преувеличивали. Первую тройку мест забрали оппозиционеры – представители партии Оппозиционная платформа – За жизнь.
Как проводили исследование
Аналитики VoxCheck мониторили знаковые выступления политиков, к примеру пресс-марафон Владимира Зеленского или заявления чиновников на крупнейших политических ток-шоу страны.
– Каждое шоу выходит в разные дни в прайм-тайм. Поэтому если политик не может прийти на шоу, например, в понедельник, мы предполагаем, что он мог бы посетить эфир в другой день недели, – отмечают в VoxCheck.
Анализировались выступления чиновников за три месяца работы нового состава Верховной Рады – с 28 августа по 30 ноября 2019 года.
Эксперты принимали во внимание основанные на конкретных фактах высказывания, которые можно проверить в открытых источниках. Не учитывали вырванные из контекста фразы или оговорки.
Топ лжецов и манипуляторов
Так, 6 из 15 человек в рейтинге – представители партии Оппозиционная платформа – За жизнь. В первой тройке оказались сразу три оппозиционера – Вадим Рабинович, Александр Качный и Нестор Шуфрич.
- Вадим Рабинович
Почетное первое место занял лидер фракции За жизнь Вадим Рабинович, который является частым гостем на оппозиционных каналах ZIK, NewsOne и 112 (все они принадлежат его однопартийцу Тарасу Козаку).
Не отставая от президента, Рабинович устроил собственный марафон, который длился 9 часов. Из 47 цитат, прозвучавших за это время, только две оказались правдивыми.
Любимой темой для спекуляции политика является “огромный долг перед МВФ”. По подсчетам Рабиновича, каждый украинец, даже новорожденный, должен международным кредиторам по $10 тыс. На самом деле около $270.
Не упускает Рабинович и тему открытия рынка земли.
Выступая ярым ее противником, он запугивает украинцев нюансами из законопроекта, которые якобы позволят скупать огромные территории в одни руки.
- Нестор Шуфрич
Председатель комитета ВРУ по свободе слова занял второе место в рейтинге манипуляторов и лжецов.
Политик возмущается каждый раз, когда тема заходит о благосостоянии украинцев.
– Он неправильно комментировал рост тарифов, субсидии, расходы из бюджета на здравоохранение, обвал курса гривны, пенсии – все это в контексте обнищания населения, – рассказывают в VoxCheck.
Шуфрич уверен – практически любые действия власти нацелены на то, что бы обмануть украинцев. Например, монетизация субсидий.
- Александр Качный
Если лидеры рейтинга Вадим Рабинович и Нефтор Шуфрич довольно известные в политикуме лица, то третий номинант вряд ли узнаваемый для рядового украинца.
Его появление в рейтинге – заслуга эфиров оппозиционных ток-шоу. На двух из пяти шоу, проанализированных фактчекинговой организацией, появлялся Александр Качный.
Более того – эксперты заметили, что на этих шоу представителям ОПЗЖ давали больше времени для выступлений.
Итак, феномен его лидерства в рейтинге – много эфирного времени на оппозиционных каналах, где политик продолжал продвигать риторику своей партии, а это преувеличенная цена на электроэнергию, “вражеский” рынок земли и якобы обнищание Украины и украинцев.
Почему врали политики?
По итогам анализа риторики всех чиновников, топ-темой для манипуляций и лжи стало открытие рынка земли. В частности, полем для запугивания населения были цены на сельскохозяйственную землю в Украине и Европе и ограничения на концентрацию земли в одних руках.Читайте: О рейдерстве, схемах обмана и заоблачных ставках на кредиты: ТОП-6 мифов об открытии рынка земли $60 тыс. за гектар и развитие семейных ферм: как работает рынок земли в мире Инвестиции в село и рабочие места: что даст Украине открытый рынок земли
Кроме того, не забывали политики и об энергетике – цены на газ и электроэнергию для населения, транзит голубого топлива, приватизация украинской ГТС и даже зеленая энергетика.
Не обошлось без манипуляций и принятие госбюджета на 2020 год. Здесь, как отмечают в VoxCheck, политики говорили о больших расходах для силовиков и недостаточных – для социальных нужд, о больших суммах, выделенных для погашения внешнего долга.
В рейтинг также вошли законодательные инициативы нового состава парламента, газовый контракт с РФ, Минские соглашения, формула Штайнмайера, приватизация и импорт электроэнергии из России.
Не только оппозиция
Кроме тройки вышеупомянутых лиц, в рейтинг вошли и другие представители украинского политикума, из выступлений которых VoxCheck смог выделить факты для анализа. В частности:
- Юлия Тимошенко – 51,5% ее высказываний оказались ложью, а еще 39% – манипуляцией;
- Петр Порошенко – 47,1% высказываний были манипулятивными, 29,4% – вообще ложными;
- Юрий Бойко – очередного представителя ОПЗЖ поймали на 37,9% лжи и 31% манипуляций;
- Вадим Ивченко – подопечный Юлии Тимошенко врал 27,3% и манипулировал 36,4% в своих речах;
- Ирина Верещук – член фракции Слуга народа. 33,3% ее высказываний оказались ложью, по 16,7% – манипуляцией и преувеличением;
- Виктор Медведчук – и снова ОПЗЖ. Хотя на лжи Медведчука ловили только 16,7%, но на манипулятивных выражениях – 27,8%;
- Владимир Зеленский. Самое медийное лицо из всего списка – президент Украины. Он почти не прибегает к манипуляциям (5,9%), но любит преувеличивать – 17,6%. Как правило, это касается достижений парламента – например, украшает, когда говорит, что его партия приняла закон, хотя тот прошел только первое чтение. К слову, 52,9% высказываний лидера государства – правдивые;
- Наталья Королевская – уже пятая из списка ОПЗЖ. 29% ее речей – это не правда, еще 38,7% – манипуляция;
- Сергей Соболев, заместитель фракции Батькивщина, в 26,7% своих выступлений врал, еще в 26,7% – манипулировал;
- Артур Герасимов – депутат фракции Европейская солидарность также попадался на манипуляциях и преувеличении – 27,8% и 5,6% соответственно;
- Сергей Власенко, депутат от партии Батькивщина, врал в 21,4% своих выступлений и в 21,4% – манипулировал;
- Анна Скороход, которая на момент исследования еще была во фракции Слуга народа, та еще манипулятор – в ее речах обнаружили 40% манипуляции и только 10% лжи;
- Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады IX созыва, оказался самым честным – 64,7% его речей были правдой. Но все же 23,5% лжи и 5,9% манипуляции присутствовали.
Надеемся, в 2020 году они будут более искренними и откровенными. И помните – политики позволяют себе нас обманывать ровно настолько, насколько им это позволяем мы.
К слову, Факты ICTV собрали топ самых знаковых событий 2019 года – от одних мурашки шли по телу, другим мы радовались всей страной, а некоторые заставляли проронить слезу.