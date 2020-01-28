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Факты / Украина / Общество

Карантин в Киеве: одну школу закрыли, еще в восьми частично остановили обучение

28 января в Киеве из-за повышенного уровня заболеваний детей гриппом и ОРВИ закрыли школу, а в других восьми школах на карантине 13 классов.

На брифинге по эпидемиологической ситуации в Киеве первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что учебу приостановили в одной школе в Святошинском районе полностью и еще в восьми – частично.

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Он отметил, что частично приостановили учебу в школах в Дарницком, Голосеевском, Оболонском и Печерском районах.

По сравнению с прошлой неделей в Киеве уровень заболеваемости вырос на 19%. Зарегистрировано почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе сроком на две недели с 28 января школы закроют на карантин.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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