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Факты / Украина / Общество

Кодирование спутника: как смотреть украинские каналы в 2020 году

28 января 2020 года 23 украинских канала заблокируют бесплатный спутниковый сигнал. Среди них и каналы группы StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и Оце.

Факты ICTV рассказывают, какие варианты есть у зрителя, чтобы оставаться с любимыми телеканалами после кодировки спутника. Их всего семь.

  • Остаться со спутниковым телевидением

В таком случае спутниковую антенну обновлять не надо, нужно только заменить тюнер на более современную модель. Они уже продаются в Украине, а рекомендованная цена – 1 099 грн. Купить можно у своего провайдера или в специализированном магазине техники. Есть вариант с арендой – такую ​​услугу предлагают провайдеры, и стоит она 29 грн в месяц.

Кодування супутникового телебачення

Новые тюнеры поддерживают кодировку Verimatrix и имеют маркировку УТБ.

После этого останется только подключить пакет услуг и наслаждаться просмотром ТВ. Пока в Украине два официальных провайдера – Viasat и XtraTV. Пакеты телеканалов стоят у них от 49 грн в месяц.

  • Перейты на цифровое эфирное телевидение Т2

Там закодированные каналы останутся в открытом доступе. Все, что необходимо – эфирная антенна и цифровой приемник DVB-Т2 (тюнер). Учтите, что в моделях телевизоров последних пяти лет приемник DVB-T2 обычно уже встроен. Проверить это можно в настройках. Но для начала надо убедиться – есть ли покрытие “цифрой” в вашем регионе.

  • Перейти на кабельное телевидение

Узнайте, покрывает ли ваш район кабельный оператор и свяжитесь с ним для подключения. В среднем это будет стоить от 49 грн в месяц. Некоторые предполагают доплаты за подключение.

  • IPTV от интернет-провайдера

Можно приобрести доступ к телевидению от своего провайдера интернета. Как правило, они предлагают пакеты интернета и телевидения, что значительно выгоднее, чем покупать их по отдельности.

  • ОТТ-сервисы

Все, что нужно – хороший интернет и телевизор, который поддерживает SmartTV или, как вариант, ноутбук или смартфон. Сегодня в сети немало онлайн-сервисов, которые предоставляют доступ к просмотру разнообразного контента, в том числе и телеканалов. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV – это те продукты, которые работают в Украине. Цены – от 59 грн в месяц. В пакет обычно входят не только телеканалы, но и ряд фильмов в высоком качестве или другой контент.

  • Остаться на “бесплатном спутнике”

Можно не делать ничего. Есть и такой вариант. Тогда в открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

  • Отказаться от ТВ

Если вышеуказанные варианты вам не подходят – всегда есть возможность отказаться от телевидения вообще. Есть YouTube, Facebook и сайты ведущих каналов – черпать информацию и смотреть любимые передачи можно и там. Правда, с небольшой задержкой, ведь сначала контент демонстрируют на ТВ, а потом выпускают в сеть.

Как видите – существует немало альтернатив бесплатному спутниковому телевидению.

Напомним, ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать о кодировании спутникового сигнала телеканалов – зачем это делают, какие преимущества откроются перед зрителем и какие каналы поддержали инициативу.

Фото: Dreamstime

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