На Донбассе двое военных подорвались на мине

За день 28 января боевики девять раз нарушили тишину в зоне ООС.

Враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: дважды возле Лебединского и один – под Березовым.

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Еще шесть раз оккупанты открывали огонь в районе ответственности группировки Север: возле Новолуганского, Орехового и Новотошковского.

Кроме того, 28 января в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

Напомним, два дня назад на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили боевые травмы.