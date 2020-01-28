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Факты / Украина / Общество

Не ведитесь на обман: в сети продают “вакцину” от китайского вируса

На одном из популярных сайтов интернет-объявлений Украины ОЛХ появилось объявление о продаже вакцины от китайского коронавируса. За препарат попросили 2 500 грн.

В описании к товару было указано, что “противоядие” якобы разработали лучшие специалисты в Израиле. Также начали продавать и специальные маски, которые спасут  от заражения.

Не ведитесь на обман: в сети продают “вакцину” от китайского вируса / 2 фотографии

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После скандального обсуждения публикации владелец псевдовакцины из Харькова удалил объявление.

Ранее Факты ICTV писали, что МИД и Минздрав Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса, особенно в провинции Хубэй и город Ухань.

Источник: Сегодня

Фото: Dreamstime

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