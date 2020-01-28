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Факты / Украина

В Киеве не выявили случаев заболевания коронавирусом из Китая

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник рассказал, что на данный момент в столице не зафиксирован ни один случай заболевания новым типом коронавируса.

Система здравоохранения Киева полностью подготовлена к оказанию медицинской помощи пациентам с указанным заболеванием.

– Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу, – сказал Поворозник.

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Сейчас Киев обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа.

Тесты для определения нового типа коронавируса доставят в медучреждения города как только они появятся в Украине.

В КГГА добавили, что при выявлении симптомов заболевания необходимо обратиться к семейному врачу по телефону, чтобы снизить вероятность распространения заболевания.

Факты ICTV также публиковали карту, на которой можно увидеть информацию о распространении нового типа коронавируса в мире.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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