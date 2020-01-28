В Киеве введут единый проездной для городского транспорта – цены

В Киеве с 1 апреля планируют отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые с ограничением и без ограничения количества поездок.

Планируется, что стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок составит 1,3 тыс. грн (650 грн при покупке на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения – 650 грн, а для учеников дневной формы обучения – 325 грн (162,5 грн на вторую половину месяца).

Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить:

290 грн – 46 поездок

390 грн – 62 поездки

575 грн – 92 поездки

770 грн – 124 поездки

Билеты для студентов вузов и ПТУ будут продавать за половину стоимости, для учеников дневной формы обучения – 25% стоимости.

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Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1-3 суток. Билет сроком действия 24 часа будет стоить 100 грн, 48 часов – 150 грн, 72 часа – 200 грн.

Тарифы на разовые поездки остаются неизменными.

Ранее Факты ICTV писали, как пользоваться единым электронным билетом на транспорт в Киеве.