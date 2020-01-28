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Факты / Украина / Бизнес и финансы

У Украины сегодня есть все возможности для прорыва – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сейчас находится с рабочим визитом в Бельгии.

На своей странице он рассказал, как прошла встреча с иностранным бизнесом.

– У Украины сегодня есть все возможности для прорыва, в том числе экономического. Интерес со стороны инвесторов со всего мира это подтверждает. Такое впечатление осталось от встречи с иностранным бизнесом в Брюсселе!

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Также Гончарук добавил, что каждому из инвесторов готовы предложить персональный подход и защиту бизнес-интересов.

– Главная задача правительства – создать условия, при которых и украинский, и иностранный инвестор будет чувствовать себя надежно и безопасно. И каждый день наша команда над этим работает!

К слову, Гончарук назвал экономику Украины самой привлекательной в мире для инвестиций.

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