Украина выполнила все условия для получения €500 млн от ЕС – Гончарук

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил, что для получения Украиной второго транша ЕС в размере €500 млн важно выполнение требований МВФ.

– Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии о выделении средств Украине. Также важно отметить, что макроэкономическая программа ЕС привязана к программе МВФ, и она связана с выполнением Украиной предыдущих требований МВФ, – подчеркнул он.

В то же время Гончарук выразил надежду, что Украина получит второй транш от ЕС в первом квартале 2020 года.

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– Этот транш должен быть получен в первом квартале этого года. То есть, в ближайшее время ближайшие недели, месяцы, – уточнил глава правительства.

По его словам, ЕС подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения €500 млн.

Еще в октябре 2019 года Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме €500 млн.