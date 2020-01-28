PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина выполнила все условия для получения €500 млн от ЕС – Гончарук

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил, что для получения Украиной второго транша ЕС в размере €500 млн важно выполнение требований МВФ.

– Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии о выделении средств Украине. Также важно отметить, что макроэкономическая программа ЕС привязана к программе МВФ, и она связана с выполнением Украиной предыдущих требований МВФ, – подчеркнул он.

В то же время Гончарук выразил надежду, что Украина получит второй транш от ЕС в первом квартале 2020 года.

Читайте: Укрепление гривны: в МВФ назвали три причины

– Этот транш должен быть получен в первом квартале этого года. То есть, в ближайшее время ближайшие недели, месяцы, – уточнил глава правительства.

По его словам, ЕС подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения €500 млн.

Еще в октябре 2019 года Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме €500 млн.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка