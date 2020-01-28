Украинцам вернут переплату за купленный газ в конце сезона – Коболев

Глава Нафтогаза Андрей Коболев, комментируя снижение оптовой цены газа в январе на 25% – до 4,65 грн, пояснил, что новая методика расчета цены для защищенных потребителей теперь учитывает результаты торгов на крупнейшей европейской бирже TTF.

– Этот механизм будет действовать до конца отопительного сезона – вместо квартальной гарантированной цены и ранее утвержденной месячной цены на январь. Новая цена на январь оказалась ниже цены газового запаса. Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения отопительного сезона, – подчеркнул он.

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По его словам, производителям тепла теперь необходимо оперативно подписать с Нафтогазом дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной ценой в январе.

Напомним, в январе 2020 цена газа для населения составит 4,65 грн за кубометр, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.