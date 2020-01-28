В Украине не подтвердилось ни одно подозрение на коронавирус из Китая

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в Украине завершились проверки четырех случаев подозрений на коронавирус 2019-nCoV. Ни одно из них не подтвердилось.

У всех пациентов обнаружили вирусы гриппа А или В, которые протекали в тяжелой форме. Новый тип коронавируса был исключен лабораторно.

Кузин добавил, что была достигнута договоренность касательно поставок тестов для диагностики коронавируса из Китая.

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– Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели, – сказал исполняющий обязанности генерального директора ЦОЗ.

Всего планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести анализы 120 человек при подозрении на заболевание коронавирусом.

К слову, из-за эпидемии коронавируса в Китае 10 стран планируют провести эвакуацию своих граждан из Уханя.

Видео: Міністерство охорони здоров’я України