ВАКС арестовал экс-заместителя министра энергетики времен Януковича

ВАКС арестовал Игоря Кирюшина, экс-заместителя министра топлива и энергетики времен Януковиче (2009-2011), на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн.

Этим решением частично удовлетворено ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения.

27 января Кирюшина экстрадировали из Грузии. Он будет находиться под стражей до 6 марта включительно.

Он также обязан по первому требованию прибывать в суд, не менять место жительства, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Экс-чиновника подозревают в причастности к хищению имущества Укрнафты и Укргаздобычи на общую сумму более 2 млрд грн. Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, государственная исполнительная служба Минюста взыскала в пользу Украины более $3 млн по делу о спецконфискации средств Януковича.

Источник: ВАКС