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Факты / Украина / Общество

Вакцины против коронавируса нет – Минздрав

Член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров на брифинге заявил, что вакцины против нового коронавируса нет, поэтому любая информация в интернете – это спекуляция и желание заработать деньги мошенничеством.

– Вакцины против нового коронавируса не существует. Это действительно люди, которые хотят обогатиться на панике, которая, возможно, имеет место, – сказал эксперт.

По состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

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О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

К слову, из-за эпидемии коронавируса в Китае 10 стран планируют провести эвакуацию своих граждан из Уханя.

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