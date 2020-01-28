Зона развлечений в парке Победа появится через девять месяцев

Киевская городская госадминистрация опубликовала распоряжение об утверждении общества с ограниченной ответственностью Интересная находка победителем конкурса по обустройству парка Победа.

Победитель должен выполнить работы по обустройству зоны активных развлечений с благоустройством территории в течение девяти месяцев.

По предварительным технико-экономическим показателям, на 785 кв. м будет обустроена развлекательная зона с роллером, зиплайном и тюбингом.

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На территории парка будут установлены сборно-разборные конструкции. Во время реализации проекта не будут проводить капитальное строительство.

В установленных конструкциях разместят инвентарное, тренерское и хозяйственное помещения.

По предварительным оценкам, стоимость обустройства парка Победа будет составлять около 2,7 млн грн.

К слову, Киевская городская госадминистрация создала специальную комиссию, которая будет решать вопрос о компенсации пострадавшим из-за затопления ТРЦ Ocean Plaza.