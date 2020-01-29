Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о решении правительства передать игрушки, которые находятся на складах Новой таможни в Черноморске, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детдома и больницы.
Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в конце 2019 года к Черноморский рыбный порт поступил контейнер весом более 23 тонн с детскими игрушками, но владелец груза, который должен был растаможить, отказался от него в пользу государства.
Глава государства дал задание Кабмину проверить безопасность игрушек и передать их детдомам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.
23 т игрушек, застрявших в порту Черноморска, передадут в детдома / 5 фотографий
К слову, ранее украинская таможня запустила онлайн-систему жалоб. Рассматривают обращения в течение пяти дней.
Фото: Володимир Зеленський
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