Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о решении правительства передать игрушки, которые находятся на складах Новой таможни в Черноморске, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детдома и больницы.

Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в конце 2019 года к Черноморский рыбный порт поступил контейнер весом более 23 тонн с детскими игрушками, но владелец груза, который должен был растаможить, отказался от него в пользу государства.

Глава государства дал задание Кабмину проверить безопасность игрушек и передать их детдомам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.



















23 т игрушек, застрявших в порту Черноморска, передадут в детдома / 5 фотографий

К слову, ранее украинская таможня запустила онлайн-систему жалоб. Рассматривают обращения в течение пяти дней.

Фото: Володимир Зеленський