Аномальные зоны Украины. Какие секреты скрывают Карпаты, Громовище и Соледарское озеро

Село Купище на Житомирщине прославилось благодаря Громовищу – поляне, куда молнии якобы бьют чаще, чем обычно. В течение десятилетий правда и вымысел смешались здесь в неразделимое целое. То благодаря молниям, то ли по каким другим причинам камень на поляне, как говорят, бывал теплым даже в холодную погоду.

Ученые в явлении громовища не видят ничего удивительного. Ведь горные породы могут нести электрический заряд и по-разному контактировать с атмосферой. Локальные особенности земной коры могут не только привлекать молнию, но и непосредственно влиять на нас с вами.

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Причины знает Любомир Сопильник, который сейчас возглавляет взрывотехническую службу львовской полиции, а начинал карьеру в Госавтоинспекции. Тогда, в далекие 1980-е годы, молодой милиционер заметил странную закономерность. На одних и тех же участках дорог, где прекрасное асфальтобетонное покрытие, постоянно происходят тяжелые дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

Догадка о том, что на водителей могут действовать геофизические поля, быстро подтвердилась. На опасных участках электромагнитное излучение иногда в сотни раз превышает санитарные нормы.

Таких участков только на Львовщине полицейский-энтузиаст насчитал четыре десятка. Любомир Сопильник запатентовал специальный прибор, который фиксирует сильные электромагнитные поля. Он реагирует даже на изменение активности мобильного телефона.

Разработанные Любомиром предупредительные знаки уже десять лет используют в Польше, Чехии и Словакии, но не в Украине.

В Киеве чаще всего резонансные ДТП с летальным исходом случаются на перекрестке улиц Елены Телиги и Щусева. Здесь маршрутка сбивала людей на зебре, а легковушка врезалась в пешеходов. Только за последний год на этом участке произошли десятки смертей.

О геомагнитной аномалии здесь неизвестно, но совсем рядом Бабий Яр, где во Вторую мировую нацисты замучили сотни тысяч невинных людей.

Геопатогенные зоны традиционно связывают с низинами: оврагами, руслами, тектоническими разломами. На одном из таких мест, под Винницей, во Вторую мировую решил построить одну из своих ставок склонен к эзотерике Гитлер. Фюрер регулярно консультировался с биоэнергетиками и различными магами.

На строительстве Вервольфа, что с немецкого переводится как оборотень, погибли тысячи людей. А его проектанты разбились на самолете во время взлета. До сих пор эти мрачные руины приводят подсознательный ужас, а местные даже говорят, что видят призраков.

Совсем другое впечатление производят тоже насыщеные мистикой таинственные Карпаты. Львовский художник Николай Рыбенчук и его единомышленники провели уже три научно-художественные экспедиции.

Они обнаружили гуцульское святилище гигантских размеров. Четыре карпатские вершины два Поп Ивана и две Попадьи образуют на карте огромный крест, который исследователи называют священным.

Не прошли мимо внимания участников экспедиций и монументальные скульптуры, созданные, как полагают, еще в доледниковый период.

Нашли исследователи и параллели между Карпатами и величественной Индией. В частности, нашли уникальный камень, связанный с богом Шивой. Как индийские артефакты попали в украинские Карпаты, наука пока не знает.

В то же время в Донецкой области дайверы нашли в озере живые организмы, присущие только тропическим широтам. Соледарское озеро образовалось на месте заброшенной соляной шахты. Таких много, но это особенное. Вода в нем с глубиной теплеет, а не наоборот, как бывает обычно.

Термальных источников вблизи никто не находил. Дайверам добраться дна водоема чрезвычайно сложно, поскольку соленая вода выталкивает на поверхность.

Напомним, Факты ICTV писали о том, какие тайны до сих пор скрывает темная сторона Луны.