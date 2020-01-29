Две фуры и легковушки: на Днепропетровщине масштабное ДТП с участием 7 машин

По предварительной информации, в масштабном ДТП пострадал один мужчина.

На трассе М-04 по направлению к городу на обочине остановился пассажирский автобус, чтобы заменить колесо.

В это время рядом проезжала фура. Пытаясь объехать автобус, она не смогла сманеврировать и столкнулся с Chevrolet, а также задела мужчину-пассажира, который стоял на обочине. Пострадавшего госпитализировали с ушибами.















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Позднее водитель другой фуры пытался объехать аварию по островку безопасности, но увяз в мокрой земле. Это еще больше затруднило движение. Пару минут спустя недалеко от аварии столкнулись Toyota и Audi. Toyota слетела в кювет.

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Еще со временем на этом же участке столкнулись Subaru, Fiat и Audi.

Движение на дороге регулируют патрульные. Обстоятельства всех происшествий устанавливаются.

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