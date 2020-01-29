Гончарук: Морские инспекции ликвидируют из-за неэффективности

Во время заседания правительства было принято решение о ликвидации морских инспекций, которые должны усилить экологический контроль в портах.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Крымско-Черноморская и Азовская морские инспекции оказались неэффективными.

– К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали, и сегодня принято решение об их ликвидации, – сообщил премьер-министр.

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Соответствующие функции передадут в областные инспекции.

Решение о задержании судов отныне должно быть санкционированно исключительно руководителем Госэкоинспекции.

К слову, Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году для масштабного строительства дорог планируют привлечь 86,5 млрд грн.

Источник: Прем’єр Гончарук