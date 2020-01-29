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Факты / Украина / Общество

Грипп в Кропивницком: четыре школы частично закрыли на карантин

Оснований для введения карантина в Кропивницком нет, закрываются только отдельные классы в школах города.

Карантинные мероприятия действуют с 28 января в отдельных классах из-за отсутствия большого количества учеников. Это школы №32, 26, 16 и Новониколаевская гимназия.

Активная фаза эпидсезона в Кропивницком традиционно приходится на конец января-начало марта, поэтому врачи готовы к росту числа больных гриппом и ОРВИ.

Читайте: Карантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

Госпитальная база Центральной городской больницы в целом насчитывает 131 койко-место инфекционного профиля для госпитализации взрослых пациентов и детей.

Напомним, в эпидсезоне 2019-2020 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа: A H3N2 (Kansas), А/Brisbane, B/Colorado, B/Phuket. Все эти штаммы вирусов гриппа ранее фиксировались и лабораторно подтверждались на территории нашего государства.

Напомним, ранее из-за вспышки заболеваний гриппом карантин в школах ввели в восьми областях Украины. Поэтому мы собрали для вас идеи, чем можно заняться с ребенком во время карантина и как уберечь его от гриппа.

Источник: Міськрада Кропивницького

Фото: Dreamstime

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