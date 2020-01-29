Итальянский телеведущий извинился за то, что назвал Украину “малой Россией”

Ведущий итальянского канала RAI Флавио Инсинна извинился, что назвал Украину “малой Россией” и признал некорректность употребления этого названия. Он заверил, что не хотел обидеть украинцев.

Флавио Инсинна добавил, что это была непреднамеренная ошибка.

– Уважаемый господин посол, я ознакомился с Вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления “малая Россия” касательно Украины как обиды. Я хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины, – процитировали заявление ведущего в посольстве.

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Напомним, ранее Флавио Инсинна в эфире интеллектуального шоу заявил, что “ Второе название Украины – малая Россия”.

Посольство Украины сразу отреагировало на такие высказывания и призвало телеканал откорректировать свои действия.