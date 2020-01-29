Ивана Франко указали гражданином РФ на сайте Нобелевского комитета

В базе данных номинантов на Нобелевскую премию по литературе в 1916 году Иван Франко указан гражданином РФ.

На этот факт обратил внимание директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз.

– На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином Российской Федерации. Именно так определена страна (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году, – уточнил он.

Правда, позже добавили примечание – теперь Украина.

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Франко действительно был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее, в том числе и из-за преждевременной смерти.

– Однако Иван Франко никогда не был гражданином ни Российской империи, ни, тем более, Российской Федерации. Всю свою жизнь он был подданным империи Габсбургов (Австро-Венгерская империя). Однако никогда страной проживания Франко не была Россия (ни в каких политических формах ее существования), – отметил Тихолоз.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по литературе стали польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук (2018) и австрийский писатель Петер Хандке (2019).