Милованов оценил влияние коронавируса на экономику Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что влияние коронавируса nCoV на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.

– Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется, к сожалению, а в этом случае – к радости, внешний туризм в Украине маленький – он составляет всего 2% ВВП, – сказал он.

Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут некоторые расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.

– Мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом, – добавил министр.

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По состоянию на 29 января насчитывают около 6 тыс. человек, которые заразились коронавирусом. От болезни уже погибли 132 человека.

Также растет количество заболевших новым типом коронавируса по всему миру.

Сейчас случаи заболевания зафиксировали в Японии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Франции, Германии, Южной Корее, США, Канаде и Вьетнаме.

К слову, ученым из Австралии удалось создать копию коронавируса 2019-nCoV.

Это должно помочь международным лабораториям в борьбе с коронавирусом.