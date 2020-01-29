Оборудуют 200 отделений: Кабмин принял план развития экстренной медицины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на заседании Кабмина в среду, 29 января, министры утвердили план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

– Первый шаг в этом направлении сделано, – отмечает Гончарук.

Что предусматривает этот план?

Принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи;

– Для этого мы должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб, – объясняет премьер.

Новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;

Внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;

Совершенствование подходов реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

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Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования.

– Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей за неэффективной работы государственной машины, – отмечает глава правительства.

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