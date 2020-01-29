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Факты / Украина

Офис генпрокурора предупреждает о мошенниках, действующих от имени его руководства

Офис Генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса требовать от должностных лиц совершать незаконные действия.

– Эти лица от имени заместителя Генерального прокурора осуществляют звонки будто из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду.

Они также осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побуждать народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям; выражают предложения людям решить кадровые вопросы в правоохранительных органах и т. д, – сообщили в ОГ.

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Также Офис Генпрокурора отметил, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только в предусмотренный законом способ.

– Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офису Генпрокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям.

Ранее чиновника КГГА уличили в мошенничестве и вымогательстве $ 10 тыс. взятки.

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