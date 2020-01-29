Офис генпрокурора предупреждает о мошенниках, действующих от имени его руководства

Офис Генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса требовать от должностных лиц совершать незаконные действия.

– Эти лица от имени заместителя Генерального прокурора осуществляют звонки будто из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду.

Они также осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побуждать народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям; выражают предложения людям решить кадровые вопросы в правоохранительных органах и т. д, – сообщили в ОГ.