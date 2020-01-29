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Факты / Украина / Общество

Подрыв авто разведчика в Киеве организовали спецслужбы РФ – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в совершении покушения на террористический акт путем подрыва автомобиля 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева.

Автомобилем пользовался военнослужащий одного из разведывательных органов Украины.

– Преступление организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора.

Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики, – сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

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Подозреваемым инкриминируется:

  • покушение на террористический акт;
  • незаконное обращение с огнестрельным оружием;
  • использование заведомо поддельного документа.

Продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд.

Максимальное наказание по санкции статей – 15 лет лишения свободы.

Напомним, 2 апреля журналист Юрий Бутусов заявил, что взрыв автомобиля на улице Вильямса 6А в Киеве мог быть покушением на жизнь украинского офицера.

Источник: Офис генпрокурора

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