Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в совершении покушения на террористический акт путем подрыва автомобиля 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева.
Автомобилем пользовался военнослужащий одного из разведывательных органов Украины.
– Преступление организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора.
Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики, – сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.
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Подозреваемым инкриминируется:
- покушение на террористический акт;
- незаконное обращение с огнестрельным оружием;
- использование заведомо поддельного документа.
Продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд.
Максимальное наказание по санкции статей – 15 лет лишения свободы.
Напомним, 2 апреля журналист Юрий Бутусов заявил, что взрыв автомобиля на улице Вильямса 6А в Киеве мог быть покушением на жизнь украинского офицера.