Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в совершении покушения на террористический акт путем подрыва автомобиля 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева.

Автомобилем пользовался военнослужащий одного из разведывательных органов Украины.

– Преступление организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики, – сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

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Подозреваемым инкриминируется:

покушение на террористический акт;

незаконное обращение с огнестрельным оружием;

использование заведомо поддельного документа.

Продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд.

Максимальное наказание по санкции статей – 15 лет лишения свободы.

Напомним, 2 апреля журналист Юрий Бутусов заявил, что взрыв автомобиля на улице Вильямса 6А в Киеве мог быть покушением на жизнь украинского офицера.