Синоптики предупреждают о снегопадах в Карпатах 29 января, на Закарпатье – сильные дожди с мокрым снегом, а а дорогах гололедица.

Кроме того, на западе, севере, а также в Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, возможно образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см.

На дорогах местами гололедица, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

– Осложнение погодных условий отвечает І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности), – сообщает Укргидрометцентр.

Читайте: Аномально теплая погода: почему в Украине исчезнет зима

Температура воздуха на юге местами удет достигнет +9, на востоке – до +4.

В северных регионах – от +1 до +3, на западе 0 +2.

В Киеве 29 января дождь с мокрым снегом, в течение суток максимум 3 градуса тепла.

Факты ICTV также давали прогноз погоды на неделю с 27 по 31 января 2020.