Ремонт дорог в Украине: пять трасс, которые восстановят в первую очередь

На заседании правительства принято решение о восстановлении наиболее разрушенных участков автомагистралей.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал трассы, которые отнесены к приоритетным, в частности:

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М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу)

Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;

Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;

Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);

Н-03 Житомир-Черновцы.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Кстати, в рейтинге качества дорог из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем.