PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Ремонт дорог в Украине: пять трасс, которые восстановят в первую очередь

На заседании правительства принято решение о восстановлении наиболее разрушенных участков автомагистралей.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал трассы, которые отнесены к приоритетным, в частности:

Читайте: Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге

  • М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу)
  • Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
  • Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;
  • Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);
  • Н-03 Житомир-Черновцы.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Кстати, в рейтинге качества дорог из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка