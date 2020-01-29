Ремонт дорог в Украине: пять трасс, которые восстановят в первую очередь

На заседании правительства принято решение о восстановлении наиболее разрушенных участков автомагистралей.
Премьер-министр Алексей Гончарук назвал трассы, которые отнесены к приоритетным, в частности:
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- М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу)
- Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
- Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;
- Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);
- Н-03 Житомир-Черновцы.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.
Кстати, в рейтинге качества дорог из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем.
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