Скандал с волонтерами в автобусе: деньги вернули, водителей уволили

Компания Winew/Bus Trans принесла извинения перед волонтерками Яриной Черногуз и Анастасией Конфедерат за инцидент в автобусе Луцк-Киев.

Поведение водителей названо недопустимым. Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Facebook.

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Утверждается, что пока неизвестно, откуда в салоне автобуса взялась флешка с русскоязычными фильмами и почему было проигнорировано водителями распоряжение фирмы о недопустимости их трансляции.

При возвращении из командировки водители будут уволены. Средства за неиспользованную поездку волонтерам вернули в полном объеме. Водители по телефону извинились.

Напомним, в автобусе Луцк-Киев отказались выключить российский сериал. Более того, водитель еще и высадил волонтерок Ярину Черногуз и Анастасию Конфедерат посреди трассы.