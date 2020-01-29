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Факты / Украина

В Кривом Роге создадут Офис контроля выбросов в атмосферу – Гончарук

Во время заседания правительства было принято решение о создании Офиса контроля выбросов в атмосферу в городе Кривой Рог.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу будет контролироваться государством.

– Создание такого Офиса – это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу, – сообщил Гончарук.

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Указанный Офис будет собирать информацию в наиболее сложных промышленных регионах Украины и осуществлять там экологический контроль.

Премьер-министр добавил, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет работать именно в Кривом Роге, поскольку в этом городе экологические вопросы являются наиболее острыми.

К слову, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе вселенский патриарх Варфоломей призвал мир бороться с проблемами в сфере экологии.

Источник: Прем’єр Гончарук

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