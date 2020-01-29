В Мариуполе все школы закрывают на карантин

29 января Мариупольский городской совет принял решение о прекращении учебного процесса в школах города.

Это связано с ежедневным увеличением заболеваний гриппом среди школьников.

Читайте: Карантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

– В начале недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня – более 16%. Кроме того, в контакт-центр неоднократно поступали звонки с жалобами от родителей, – говорится в сообщении горсовета.

Из-за большого количества обращений педиатры работают по продленным графиком, а в больницах на рабочие смены добавляют больше персонала.

Карантин продлится, пока массовая заболеваемость не пройдет.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, чем занять ребенка во время карантина в школе.

Источник: Mariupolrada