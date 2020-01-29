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Факты / Украина / Общество

Украина в тройке стран по количеству обращений в ЕСПЧ

29 января на зимней сессии ПАСЕ представители ЕСПЧ представили доклад о деятельности суда за 2019 год.

Украина продолжает находиться среди государств, граждане которых чаще всего обращаются в Европейский суд по правам человека.

В 2019 году Украина подала в суд 8833 дела.

– По состоянию на 31 декабря 2019 больше дел, находящихся на рассмотрении, были направлены против Российской Федерации (25,2%).

Второе и третье место занимают Турция (15,5%) и Украина (14,8%) соответственно, далее – Румыния (13,2%) и Италия (5,1%), – сообщили в Страсбурге.

В прошлом году в Европейском суде на рассмотрении находилось 59 тыс. 800 дел, среди которых было решено 884 дела.

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– Возросло количество исков против Боснии и Герцеговины, Российской Федерации, Турции и Украины. Четверть всех исков, которые сейчас находятся на рассмотрении, касаются РФ, – обобщили в ЕСПЧ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в ЕСПЧ назвали закон о люстрации нарушением прав чиновников.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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