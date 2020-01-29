Украинская армия – это сильная армия: французский журналист Леви побывал на Донбассе

Известный французский политический журналист Бернар-Анри Леви в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своих впечатлениях от поездки на Донбасс.

Леви признался, что не ожидал увидеть таких изменений в украинской армии.

– Украинская армия – боеспособная, патриотическая и сильная. Украинские солдаты – храбрые, дисциплинированные и мудрые. Но самое главное – они знают, за что воюют на Донбассе. Они имеют не только желание, а и реальную силу защищаться от врага: у них замечательные окопы, исправное оружие и прекрасное умение его применять. Они способны защищать свою страну. Но также им под силу отвоевать все те территории, которые сейчас находятся под контролем террористов.

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Бернар-Анри Леви сравнил украинскую армию с французской.

– Армия, которая знает, за что борется – непобедима. Это я говорю из опыта Франции. Наша армия во все времена побеждала только тогда, когда реально знала, за что борется: за правду, демократию и цивилизацию. Вот какой я вижу украинскую армию сегодня.

Французский журналист также поделился своими воспоминаниями о Революции Достоинства.

– В феврале 2014 я приезжал в Киев. Когда я стоял на Майдане, украинцы вокруг были больше европейцами, чем я сам, коренной француз. Мой репортаж, который вскоре выйдет во французских и американских СМИ, призван показать Западу настоящую Украину. Не слабую, а сильную; не угнетенную, а гордую и по-настоящему европейскую Украину.

Напомним, что ранее Факты ICTV рассказывали о том, что ТКГ возобновит поиски пропавших безвести на Донбассе.

Фото: ГПСУ