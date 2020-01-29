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Факты / Украина / Политика

В Офисе президента нет заявления об отставке Гончарука

В Офисе президента сообщили, что зарегистрированного заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука нет.

Такой ответ на информационный запрос получил журналист Алексей Братущак.

В документе отмечается, что заявление в регистрационно-справочной базе Офиса президента не зарегистрировано.

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Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президента Владимира Зеленского вместе с правом внесения в Верховную Раду. Офис президента ответил, что получил заявление и рассмотрит его.

Позже во время Украинского завтрака в Давосе Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины не собирается уходить в отставку.

Он отметил, что сейчас у команды нет проблем с доверием, поэтому Кабинет министров в дальнейшем будет работать вместе с президентом Владимиром Зеленским.

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