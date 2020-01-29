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Факты / Украина / Общество

По е-удостоверению водителя позволили регистрироваться на все внутренние рейсы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на заседании Кабмина в среду, 29 января, министры приняли экспериментальный проект.

Теперь для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении ДіЯ.

Благодаря этому человек может не использовать привычный паспорт.

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– Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд? Больше не проблема, – отмечает премьер.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что автогражданку добавят в смартфоны к водительским правам и техпаспорту.

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