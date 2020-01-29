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Факты / Украина / Бизнес и финансы

За год средняя зарплата в Украине выросла на 16%

Согласно информации Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в декабре 2019 года выросла на 16% по сравнению с декабрем 2018 года.

Таким образом она составила 12 264 грн.

Средняя зарплата в Киеве по итогам декабря 2019 года составляет 18 869 грн.

По сравнению с ноябрем 2018 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 14,8%.

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Также в Украине выросла и реальная заработная плата. По сравнению с ноябрем 2019 года она увеличилась на 15,1%, а с декабрем 2018 года – на 11,3%.

В декабре прошлого года номинальная зарплата штатного работника в Украине была в 2,9 раз больше минимальной зарплаты в стране. В то время она была установлена ​​на уровне 4 173 грн.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

Источник: Госслужба статистики Украины

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