Загрязнение воздуха в Киеве превышает нормы: что делать

Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского 28 января зафиксировала в Киеве превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автотранспорта – на Бессарабской и Демеевской площадях, а также бульваре Леси Украинки.

– По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия 29 января не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха, – отмечается в сообщении.

Основная причина накопления вредных веществ в воздухе – температурная инверсия, сухая и безветренная погода, высокий автомобильный трафик.

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Поэтому киевлянам советуют минимизировать использование частного транспорта, избегать прогулок возле автомагистралей, проводить влажную уборку и пить больше воды.

Управление экологии и природных ресурсов КГГА также дает рекомендации в случаях задымленности.

Напомним, в октябре в лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС в Киеве обнаружили источник радиации. В то же время отметили, что превышения уровня радиации за пределами здания нет, как и угроз персоналу и окружающей среде.