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Факты / Украина

Зеркаль назначили советником Коболева в Нафтогазе

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль стала советником председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

– Елена Зеркаль стала советником председателя правления Нафтогаза. Добро пожаловать в команду! – говорится в сообщении Нафтогаза.

В Нафтогазе она будет заниматься международными отношениям, а также поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы Нафтогаз в Крыму.

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Отмечается, что Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

Напомним, 28 ноября 2019 года Зеркаль написала заявление об увольнении с должности заместителя министра иностранных дел, которую занимала с августа 2014 года.

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