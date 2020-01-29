Зеркаль назначили советником Коболева в Нафтогазе

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль стала советником председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

– Елена Зеркаль стала советником председателя правления Нафтогаза. Добро пожаловать в команду! – говорится в сообщении Нафтогаза.

В Нафтогазе она будет заниматься международными отношениям, а также поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы Нафтогаз в Крыму.

Читайте: Топ-менеджеры Нафтогаза получат на всех $29 млн премий

Отмечается, что Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

Напомним, 28 ноября 2019 года Зеркаль написала заявление об увольнении с должности заместителя министра иностранных дел, которую занимала с августа 2014 года.