AliExpress отменяет доставки товаров в Украину из-за коронавируса – СМИ

Из-за коронавируса, который распространяется в Китае, появились проблемы с доставкой товаров в Украину через китайскую виртуальную площадку AliExpress.

Сообщения с просьбой отменить заказ начали приходить жителям Киева. Продавцы обещают вернуть деньги за оплаченный товар.

– Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно быстрее, – говорится в их сообщениях.

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Как известно, в Китае более чем у 7 тыс. человек подтвердили заболевание смертельной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Вследствие заболевания уже погибли 170 человек.

Источник: Вести