Повлияет ли китайский вирус на мировые рынки

Влияние коронавируса из Китая на мировой рынок соответствует предыдущим подобным эпидемиям. Согласно этому нет никаких оснований пересматривать макроэкономические показатели.

– Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит. Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели, – заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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Он добавил, что эпидемия таки оказала определенное влияние на товарные и финансовые рынки, однако это долгосрочных показателей это не коснется.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что влияние коронавируса nCoV на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.